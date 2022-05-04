Почему генералы Путина гибнут в Украине: Касьянов назвал причину

Высокопоставленные военачальники армии страны-агрессора России зачастую вынуждены лично присутствовать в зоне боевых действий, чтобы повышать боевой дух немотивированных российских военных. В Кремле генералами не дорожат – их рассматривают как "пушечное мясо".

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов. "Они вынуждены лезть буквально на передний край", – заметил он.

По словам волонтера, страна-агрессор пытается защитить свои штабы на территории Украины, но благодаря украинской разведке и "мотивации уничтожать врага" ни один вражеский генерал не может быть полностью уверен в своей безопасности.

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Касьянов добавил, что враг с первых дней войны недооценивал возможностей Вооруженных Сил Украины, что также является одной из причин больших потерь в среде генералитета. "Он рассчитывал, что через 2-3 дня добьется решающей победы".

Еще одна причина состоит в том, что Кремль не дорожит жизнями своих генералов. "Он к своим генералам, которых там пруд пруди, относится как к пушечному мясу".

В условиях, когда мотивация российских военных крайне низка, генералам приходится "лезть буквально на передний край", рискуя жизнью.

"Чтобы закрыть очевидные огрехи в управлении войсками, эти генералы приезжают в опасные зоны, сами пытаются руководить, поднять плохо мотивированных бойцов в атаку своим примером и так далее. Ну и получают, естественно. Это нормально. Дохлых генералов будет еще больше", – заверил Касьянов.

Как писал OBOZREVATEL, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был ранен в результате удара ВСУ по штабу оккупантов в районе города Изюм. В результате удара по штабу 1 мая было ликвидировано порядка 200 солдат вражеской армии и десятки старших офицеров.