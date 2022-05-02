200 человек и минимум 30 старших офицеров: Арестович рассказал об ударе по командному пункту оккупантов под Изюмом

В воскресенье, 1 мая, в результате удара по командному пункту войск РФ в районе Изюма на Харьковщине было ликвидировано около 200 оккупантов. Среди них были десятки старших офицеров армии страны-агрессора.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 1 мая сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он уточнил, что наши военные нанесли три удара по штабам россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почти 200 убитых в результате трех ударов по штабам. Их реально больше, но это то, что мы подтвердили, то, что мы знаем", – сказал Арестович.

Среди убитых захватчиков было по меньшей мере 30 старших офицеров. Кроме того, стало известно, что серьезно пострадали бойцы одного из элитных подразделений российского спецназа – в их рядах много ликвидированных и раненых.

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По словам советника главы ОП, эти спецназовцы охраняли под Изюмом "кого-то очень высокопоставленного". "Кого-то они все-таки охраняли. Герасимова ли – не знаю", – сказал он.

Речь идет про генерала Валерия Герасимова, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

"У меня есть обоснованные сомнения, что Герасимов вообще был на территории Украины. У меня есть обоснованные сомнения, что он был на территории Украины, а еще больше обоснованные сомнения, что был ранен", – добавил Арестович.

Напомним, что в Изюме в районе штаба 2-й общевойсковой армии РФ прогремел взрыв. Вследствие этого погибло много оккупантов, относящихся к высшему офицерскому составу путинской армии.

Сообщалось, что именно там размещалась ставка начальник российского Генштаба Герасимова, который на днях прибыл в Украину, чтобы лично руководить наступлением на Донбассе.

Появилась также информация о том, что Герасимов якобы был ранен, но она не подтвердилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович говорил, что у российских оккупантов нет значительных успехов в войне против Украины. У захватчиков возникли проблемы с наступлением сразу на трех направлениях: Изюмском, Гуляйпольском и Криворожском.

Вместе с тем, Изюмское направление остается самой горячей точкой Харьковской области. Там Вооруженные силы Украины продолжают оказывать упорное сопротивление оккупантам.