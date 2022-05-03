Папа Римский хотел встретиться с Путиным в Москве из-за войны в Украине, но не получил ответа

Папа Римский Франциск хотел встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным из-за полномасштабной войны, которую тот развязал против Украины. Однако ответа из Кремля не последовало.

Об этом Папа Франциск рассказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera, опубликованном во вторник, 3 мая. Он был готов лично приехать в Москву, чтобы попытаться остановить убийства украинцев.

Однако диктатор "не открывает дверь". Пока визит в Москву не состоится, понтифик не видит смысла приезжать в Киев.

Также Папа Франциск рассказал, что общался по видеосвязи с патриархом Кириллом, который мог бы достучаться до Путина, однако также поддерживает войну против Украины.

Видео дня

"Первые 20 минут с картой в руках он читал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему, что ничего в этом не понимаю", – рассказал Папа, добавив, что призвал главу РПЦ "использовать не язык политики, а язык Иисуса, чтобы искать пути мира".

Отметим, недавно итальянские СМИ передавали, что Папа Франциск пытался повлиять на открытие гуманитарных коридоров в Мариуполе для спасения мирных жителей. Обсуждалась даже идея эвакуации украинцев на корабле с флагом Ватикана. Однако Путин за два месяца трижды отказал Ватикану, дав понять, что не будет гарантировать никакой безопасности во время эвакуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский Франциск высказался о войне России против Украины, призвав заключить перемирие. Понтифик также опубликовал Twitter-посты на украинском и русском языках, попросив усилить молитвы о мире, а политиков – "услышать голос людей".