Папа Римский рассказал, почему пока не приедет в Киев, и раскрыл детали разговора с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск не планирует визита в Киев. Он считает, что перед этим необходимо встретиться с Владимиром Путиным в Москве, однако российский диктатор на диалог не идет.

Об этом понтифик рассказал в интервью итальянской газете Corriere Della Sera. Отвечая на вопрос, почему он не сделает символический жест в поддержку украинского народа, Папа заявил: "В Киев я пока не поеду. Я послал туда (в Украину – ред.) кардиналов Михаила Черни и Конрада Краевского в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным".

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Тем не менее, по его словам, диктатор пока "дверь не открывает". А что касается патриарха Кирилла, то Папа Франциск разговаривал с ним около 40 минут по видеосвязи. "Первые 20 минут с картой в руках он читал мне все обоснования войны. Я выслушал и сказал ему, что ничего в этом не понимаю", – говорит глава Католической церкви.

Он призвал главу РПЦ "использовать не язык политики, а язык Иисуса", заявив, что "мы должны искать пути мира, чтобы оружие перестало стрелять". При этом 14 июня Папа Франциск и патриарх Кирилл планируют встретиться в Иерусалиме. Это будет их вторая встреча лицом к лицу, вероятно, там они еще раз обсудят войну в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский Франциск высказался о войне России против Украины, призвав заключить перемирие. Понтифик также опубликовал Twitter-посты на украинском и русском языках, попросив усилить молитвы о мире, а политиков – "услышать голос людей".