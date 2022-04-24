"Остановите атаки!" Папа Римский снова призвал к перемирию и заговорил на украинском

Папа Римский Франциск снова высказался о войне России против Украины, призвав все же провести пасхальное перемирие (хотя страна-агрессор ранее отказалась от прекращения огня). Понтифик также опубликовал Twitter-посты на украинском и русском языках, попросив усилить молитвы о мире, а политиков – "услышать голос людей".

О полномасштабном вторжении в Украину лидер Римско-католической церкви заговорил на проповеди перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра. Это произошло в день православного праздника Воскресения Христова, 24 апреля, передает The Guardian.

Журналисты отметили, что среди толпы были люди с сине-желтыми флагами.

Папа Римский напомнил, что активные боевые действия вспыхнули по всей Украине ровно два месяца назад.

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"Вместо того чтобы остановиться, война обострилась. Печально, что в эти дни, самые святые и торжественные для всех христиан, смертельный грохот оружия звучит громче, чем колокольный звон воскресения. Печально, что оружие все больше занимает место слов", – сказал он.

На своей станице в Twitter религиозный лидер тоже обратился к верующим. Он вновь призвал к пасхальному перемирию.

"Наступление обязано прекратиться, чтобы облегчить страдания измученного населения; необходимо остановиться, повинуясь словам Воскресшего, который в день Пасхи повторяет Своим ученикам: "Мир вам!" – заявил Франциск.

Он также попросил христиан умножить молитвы о мире "и смело заявить и показать, что мир действительно возможен".

"Политические лидеры, пожалуйста, прислушайтесь к голосу людей, которые хотят мира, а не эскалации конфликта", – написал понтифик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее побывавший в российском плену городской глава Мелитополя Иван Федоров призвал Папу Римского приехать в Украину. Он уверен, что для солдат Кремля жизнь гражданских ничего не стоит.