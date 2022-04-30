Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей из "Азовстали"

Президент России Владимир Путин трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя. Обсуждалась даже идея эвакуации людей кораблем с флагом Ватикана.

Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero. Россия трижды информировала Ватикан о том, что не гарантирует никакой безопасности во время эвакуации людей из Мариуполя.

"За эти шестьдесят дней конфликта Папа Франциск трижды пытался применить свою моральную власть над Кремлем, пытаясь помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе. Но Россия трижды давала понять Ватикану, что не гарантирует никакой безопасности", – говорится в сообщении.

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Переговоры проходили путем прямых сообщений в Москву по дипломатическим каналам, а также используя православный Патриархат.

Отмечается, что во время последней попытки на прошлой неделе даже обсуждали идею эвакуировать мирных жителей, попавших в ловушку на мариупольских металлургических заводах, с помощью корабля под желто-белым флагом Ватикана.

"Для Ватикана, безусловно, это очередное разочарование, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь бегства мирным жителям, истощенным в течение двух месяцев войны", – пишет итальянское издание.

Также отмечается, что в первой попытке эвакуации людей из Мариуполя, которая должна была состояться в конце марта, лично должен был участвовать апостольный нунций в Украине монсеньор Висвалдас Кулбокас вместе с представителем Московского Патриархата. Но в последнюю минуту российские военные власти ответили отказом.

Вторая попытка должна была состояться в канун Пасхи. В этом случае Папа отправил бы в Мариуполь своего доверенного кардинала для гуманитарных миссий, поляка Конрада Краевского, успешно завершившего передачу подаренной Папой скорой помощи из Рима в Киев. Российские власти и в этом случае отложили решение, а затем сообщили, что не гарантируют безопасность.

Сообщается, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из "Азовстали".

"Я пессимист, однако мы должны работать на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины", – прокомментировал кардинал Пьетро Паролин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Папа Римский Франциск высказался о войне России против Украины, призвав провести перемирие. Понтифик также опубликовал Twitter-посты на украинском и русском языках, попросив усилить молитвы о мире, а политиков – "услышать голос людей".