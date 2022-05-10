Оккупанты вывезли в направлении Крыма сотни тысяч тонн украинского зерна

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны украли в Украине около 500 тысяч тонн зерна. Это направление у врага курируют чиновники высшего уровня.

Ворованное зерно рашисты вывозят на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

По его словам, к вывозу зерновых с территории Украины причастны работники спецслужб страны-агрессора и высшее военное руководство.

"Мы видим, что где-то 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это большой бизнес, который курируют люди высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и различные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", – сказал министр.

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Также он отметил, что практически все корабли с зерном, которые выходят из порта Севастополя, везут краденное в Украине зерно. Это подтверждается тем, что нет никакого разумного подхода, чтобы перемещать зерно с континентальной части РФ и грузить через Севастополь.

Сольский подчеркнул, что уже сейчас есть понимание, какие именно трейдеры и представители российского рынка занимаются ворованным в Украине зерном.

"Соответствующая информация передается в правоохранительные органы. Прокуратура все факты регистрирует. МИД Украины работает над тем, чтобы с помощью наших западных партнеров это зерно было оперативно арестовано и конфисковано", – отметил Сольский.

Напомним, в Харьковской области российские оккупанты сорвали посевную кампанию. В частности, не будут в этом году обрабатывать поля аграрии Дергачевского района.

Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что Украина, несмотря на войну, все еще сможет экспортировать 60-70% от засеянных культур. В целом в ходе посевной кампании-2022 не удастся засеять 30% полей, однако эта цифра может измениться в зависимости от развития событий на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, посевная-2022 в Украине стала самой сложной со времен Второй мировой войны. Чтобы оперативно решать проблемы, Минагрополитики запустило специальную платформу . На ней аграрии могут пройти анкетирование и озвучить главные потребности.

От успеха украинской посевной зависит и благополучие других стран, ведь Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции в мире. Из-за развязанной Россией войны цены на продовольствие уже взлетели до рекордного уровня, подсчитали в ФАО ООН.