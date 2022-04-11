Урожая-2022 Украине хватит даже на экспорт: Кабмин спрогнозировал результаты посевной

Украина, несмотря на войну, все еще сможет экспортировать 60-70% от засеянных культур. В целом в ходе посевной кампании-2022 не удастся засеять 30% полей, однако эта цифра может измениться в зависимости от развития событий на фронте.

Такие подсчеты озвучил в эфире Всеукраинского телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По словам замминистра, 30-40% агропродукции будут выращивать для внутреннего потребления, а остальное Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.

При этом он не исключает, что незасеянными могут остаться и 20% площадей. Это возможно в случае успешного разминирования полей на севере Украины.

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"По пессимистическому прогнозу, удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", – отметил Высоцкий.

При этом для обеспечения экспорта придется активно работать над логистикой. До полномасштабной войны львиная доля зерновых шла за границу через морские порты, работу которых сейчас заблокировала РФ. Поэтому экспорт будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Он напомнил, что для успешного прохождения посевной аграриям нужны 4 основных вида ресурсов: минеральные удобрения, семена, средства защиты растений и топливо. Первые три ресурса большинство аграриев успело приобрести до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Самым критическим фактором остается топливо, дизель. Его не было закуплено на 80-90%. Сейчас фактически ежедневно происходит координация для поставок дизеля аграриям, как говорится, "с колес". В том числе, с учетом разрушения нефтебаз и производств. Пока что с этим фактором все справляются... Дефицит дизеля не останавливает темп посевной, но фактор остается критическим", – отметил Высоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, посевная-2022 в Украине стала самой сложной со времен Второй мировой войны. Чтобы оперативно решать проблемы, Минагрополитики запустило специальную платформу . На ней аграрии могут пройти анкетирование и озвучить главные потребности.

От успеха украинской посевной зависит и благополучие других стран, ведь Украина – один из крупнейших экспортеров агропродукции в мире. Из-за развязанной Россией войны цены на продовольствие уже взлетели до рекордного уровня, подсчитали в ФАО ООН.

Вторжение России в Украину спровоцировало значительные потрясения на рынках зерна. В частности, война стала причиной скачка цен на пшеницу, овес, ячмень и кукурузу. Кроме того, значительно – на 23,2% – выросли цены и на растительное масло. Произошло это из-за повышения котировок на подсолнечное масло, ведущим мировым экспортером которого является Украина.