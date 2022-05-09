Оккупанты ведут активные действия на двух направлениях, РФ стягивает силы в Белгородскую область – Генштаб

На 75-е сутки полномасштабные войска РФ на Изюмском направлении готовятся к наступлению от Сулиговки до Новой Дмитровки и Курулька. Параллельно захватчики продолжают терроризировать украинцев во временно оккупированных населенных пунктах, запускают ракеты и сбрасывают бомбы на объекты инфраструктуры по стране.

Пытаясь компенсировать потери в своих рядах, враг сосредоточил до 19 батальонных тактических групп в Белгородской области для будущей переброски на нашу территорию. Защитники Украины не дают пощады оккупантам и уничтожают их вместе с техникой на разных направлениях, говорится в сводке на Facebook Генерального штаба ВСУ состоянием на утро 9 мая.

Отмечается, что наибольшая активность вражеской армии наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные определенные подразделения Беларуси до сих пор выполняют задачи по усилению охраны участка украинско-беларусской границы.

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Они сосредоточились на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений украинских Сил обороны к госгранице.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий 68-го армейского корпуса восточного военного округа, а также воздушно-десантных войск. усилия сосредотачивается на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В целях недопущения продвижения подразделений ВСУ оккупанты сосредоточили в Белгородской области РФ до 19 БТГр. Продолжается переброска личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

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