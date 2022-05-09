Россия может снова пойти в наступление на Киев и другие города, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович не исключил, что страна-агрессор Россия может совершить еще одну попытку наступления на украинскую столицу Киев, а также на другие города северо-восточной части страны. Речь идет про Сумы, Чернигов, Харьков.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в воскресенье, 8 мая, Арестович отметил, что он не может спрогнозировать решиться ли российский диктатор Путин на то, чтобы объявить мобилизацию в РФ, поскольку решения тот принимает "по щелчку в голове" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время он считает, что скрытая частичная мобилизация в России уже идет. По мнению Арестовича, за то время, что к нам будет идти военная помощь от Запада, россияне могут "собраться силами".

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Он отметил, что предоставление Украине военной помощь от других государств – это "долгая история". За соответствующее решение будут голосовать только в мае. К тому же нужно время, чтобы оружие прибыло на территорию нашего государства.

"Вполне возможно второе наступление, включая наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами. Это очень длинная история, пока санкции подействуют, пока приедет оружие… Это месяцы – даже не недели", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, вероятность повторного наступления России на Киев не исключена. При этом власти столицы просчитывают и готовятся к разным возможным сценариям действий оккупантов, заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.