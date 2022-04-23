Оккупанты ударили артиллерией по Золотому в Луганской области: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты в Луганской области совершили артиллерийский обстрел города Золотое. В результате преступных действий рашистов два человека погибли, еще двое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. По его словам, 23 апреля около 15:00 военные преступники РФ открыли огонь по центру города Золотое.

"Едва успели эвакуировать 15 местных жителей, среди которых 8 – с инвалидностью, как россияне обстреляли городок. Артиллерийские снаряды попали в жилые дома. Два человека погибли на месте, еще двое ранены", – отметил Гайдай.

Напомним, российские войска также обстреливают Рубежное Луганской области, препятствуя эвакуации мирных жителей. Автобусы, которые должны забрать людей, не могут добраться до города. Таким образом, россияне не дают спасти мирное население, блокируя людей в городах, которые постоянно под огнем.

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По словам Гайдая, 80% территории Луганской области находится под контролем российских оккупантов. Однако ВСУ делают все возможное, чтобы остановить противника. Ситуация в регионе очень серьезная, вся область находится под вражеским огнем. Нет такого города на территории Луганщины, где люди были бы в безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля российские военные 12 раз обстреливали жилую инфраструктуру Луганской области, больше всего досталось городу Попасная. Там погибли два человека и по меньшей мере один получил ранения.