Оккупанты контролируют 80% территории Луганской области, но ВСУ дают отпор: Гайдай рассказал о ситуации

На данный момент 80% территории Луганской области находятся под контролем российских оккупантов. Однако Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы остановить противника.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает CNN. Он отметил, что ситуация в регионе очень серьезная, вся область находится под вражеским огнем. Нет такого города на территории Луганщины, где люди были бы в безопасности.

"Конечно, они (войска РФ – Ред.) сильно рассредоточились. Мы установили нашу оборону во многих городах. Они пытаются окружить наши войска, там творится много нехороших дел...но пока безуспешно. Мы делаем все возможное, чтобы уничтожить их технику", – сказал Гайдай.

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Он подчеркнул, что РФ не собирается останавливаться на достигнутом, захватчики будут пытаться двигаться вперед и уничтожать все на своем пути. Именно поэтому из области продолжают массово эвакуировать мирное население.

По подсчетам Гайдая, из 350 тысяч жителей подконтрольной Украине Луганщины на территории области остаются еще примерно 70 тысяч человек. Почти все они живут в бункерах, подвалах и убежищах.

Глава ОВА также подтвердил заявления о том, что вторая фаза войны началась, но предупредил, что это еще не "полное и тотальное вторжение".

Он обратился к Западу с просьбой предоставить ВСУ больше военной техники, чтобы помочь им в защите неба и земли Украины от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайдай обратился к украинцам, проживающим в Луганской области, и призвал их срочно эвакуироваться в безопасные области. Те, кто останутся, могут оказаться в заложниках у российских оккупантов.