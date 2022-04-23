Оккупанты обстреляли жилые дома в Попасной, есть погибшие. Фото

В течение 22 апреля российские военные 12 раз обстреливали жилую инфраструктуру Луганской области, больше всего досталось городу Попасная. Там погибли двое людей, еще как минимум один получил ранение.

Об этом в Telegram утром в субботу, 23 апреля, сообщил глава Луганской военной (государственной) администрации Сергей Гайдай. Он отметил: мало того, что в Попасной несколько недель продолжаются уличные бои, так русская армия еще и постоянно накрывает огнем многоэтажки и частные дома.

Только за пятницу артиллерия врага пять раз открывала огонь по жилой инфраструктуре города.

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Вечером погиб 66-летний мужчина, его жена выжила, но была ранена. Также в этот день получил несовместимые с жизнью ранения еще один житель Попасной.

В целом за 22 апреля разрушения домов были зафиксированы в Попасной, Лисичанске и Новодружеске.

Кроме того, рассказал глава Луганской ОВА, россияне обесточили насосную станцию. Без воды остались центр Лисичанска, а также города Новодружеск и Приволье.

Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию. Утром 23 апреля ремонтные работы продолжались.

"Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для нужд населения", – сообщил Гайдай.

В целом на утро 23 апреля в Луганской области жертвами оккупантов стали уже 163 человека. Глава ОВА в очередной раз призвал местных эвакуироваться, пока это возможно.

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