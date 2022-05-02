Оккупанты разрушили храм на Николаевщине: иконы лежат на руинах. Фото

В Николаевской области российские оккупанты разрушили церковь. От нее остались только стены, всю основную часть рашисты практически полностью сравняли с землей.

Иконы, которые были в церкви, теперь лежат в руинах. Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам капеллана 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, российский патриарх Кирилл "благословляет" оккупантов на разруху и уничтожение храмов. При этом рашисты зачастую "прикрываются" верой, но на самом деле стирают с лица земли все, что попадет на их пути.

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"Лжепатриарх Кирилл благословляет своих воинов на разруху и уничтожение тех же Храмов, которые были построены, чтобы славить Господа и поклоняться Ему. Ради материального, земного благополучия отрекшись своими поступками от веры, испепелив свою совесть и утратив в себе все человеческое эти существа в человеческом облике разрушают и уничтожают, не задумываясь, все стоящее на их пути", – сказал капеллан.

Ранее сообщалось, что служители Русской православной церкви по указанию Кремля оправдывают войну против Украины. Пропагандисты в рясах также призывают граждан РФ вступать в ряды оккупационных войск.