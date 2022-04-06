Оккупанты разграбили магазины и предприятия в Мелитополе: украденное 'засветилось' в Крыму и Чечне

Российские оккупанты, заблокировавшие Мелитополь на Запорожье, продолжают мародерство и похищение людей. Имущество из разграбленных захватчиками местных магазинов и предприятий "нашлось" на территориях Крыма и Чечни.

Об этом рассказал мэр временно оккупированного города Иван Федоров. Обращение к гражданам он выложил в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, в мародерстве виновны не только российские военные, но и главный предатель города – 57-летняя Галина Данильченко, которая сотрудничает с оккупационной "властью" и "назначила" себя главой так называемой администрации.

На днях эти оккупанты разграбили площадку сельскохозяйственной техники "Техноторг", расположенную рядом с памятником воинам-интернационалистам в городе. Кроме этого, повторно ворвались на предприятие "Агро-Тек Инвест", где похитили сельхозтехники на €1,5 миллиона.

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"Это не освободители, а чистой воды мародеры. Современные технологии, доступные Украине, очевидно, не доступны для древневековых оккупантов из РФ", – подчеркнул Федоров.

По данным GPS-навигаторов, уточнил он, удалось выяснить, что большинство похищенной российскими захватчиками техники уже находится во временно оккупированном Крыму. При этом еще часть – на территории Чеченской Республики.

Федоров добавил, что в Мелитополе продолжают фиксировать и случаи мародерства мелких масштабов, а также похищения людей.

"Так проявляется истинная цель, с которой на территорию города вторглись оккупанты. Они похищают адвокатов, предпринимателей. Приходя к последним, грабят деньги, а их самих забирают в изоляцию", – пояснил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта российские оккупанты заблокировали гуманитарный груз на пути в Мелитополь. Военные РФ разграбили все автобусы с 14 тоннами гуманитарки, где в основном были продукты и лекарства.

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