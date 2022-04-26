Оккупанты придумали медаль 'За взятие Мариуполя': в городе погибли десятки тысяч людей. Фото

Российские оккупанты выявили новый уровень лицемерия и циничности. Главарь "ДНР" Денис Пушилин придумал медаль "за взятие Мириуполя", в котором российские оккупанты убили десятки тысяч мирных людей.

Об инициативе врага написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал снимок медали (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Псевдореальность. Россияне до сих пор пытаются создать иллюзию контроля над городом. Даже Пушилин анонсировал медаль "за взятие Мариуполя", – написал Андрющенко.

В то же время, как указал он, фейковая "власть", поставленная оккупантами, работает в помещении бывшей районной администрации в Мангуше.

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"А псевдомэр и его команда трупожоров появляются в городе исключительно под охраной военных для фотографий и видеороликов об "улучшениях", – написал Андрющенко.

Он также посмеялся над врагом, который не понимает, как настоящая власть в городе получает всю информацию о действиях врага "несмотря на жесткую фильтрацию и зачистку".

"Что здесь скажешь – Мариуполь будет сопротивляться до последнего мариупольца, который останется в городе", – написал он.

Андрющенко предложил оккупантам предоставить Украине возможность вывезти всех, "включая спасение военных и гражданских на "Азовстали".

"А потом над сгоревшими пустыми руинами бравурно вопить о "взятии Мариуполя". Потому что для нас Мариуполь – это не стены или камни, а люди и несгибаемый дух! Поэтому – х*й им, а не Мариуполь", – подчеркнул советник мэра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным мэра Мируполя Вадима Бойченко, российские оккупанты убили в городе более 20 тысяч мирных жителей. Заблокированными также остаются более 100 тысяч человек.

Напомним, вблизи Мангуша была обнаружена огромная братская могила, в которой, по данным очевидцев, оккупанты похоронили от 3 до 9 тысяч мирных жителей Мариуполя, погибших во время российского нашествия.