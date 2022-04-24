В Мариуполе больше 20 тыс. убитых, еще 100 тыс. заблокированных мирных жителей молят о спасении, – мэр

Российские оккупанты убили уже более 20 тысяч жителей Мариуполя, которые остались в заблокированном городе. Еще 100 тысяч человек молят о спасении.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, город постоянно поддается обстрелам, а эвакуацию рашисты срывают.

Так, 21 апреля украинская сторона обратилась к стране-агрессору РФ с требованием обеспечить эвакуацию людей из почти уничтоженного оккупантами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Там в укрытиях находятся около 1,5 тыс. человек.

После этого каждый день РФ срывала эвакуацию людей из Мариуполя. В частности, 23 апреля российские военные сорвали согласованную эвакуацию из Мариуполя в Запорожье и принудительно вывезли людей в оккупированный Докучаевск. Права выбора гражданским не оставили. В этой ситуации военные Кремля обвинили ВСУ. Они сообщили людям, которых против их воли удерживали в автобусах, якобы "националисты обстреляли точку эвакуации".

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24 апреля РФ снова не подтвердила гарантии прекращения режима огня для эвакуации мирного населения из Мариуполя. Гуманитарный коридор в который раз не был открыт, в частности, для эвакуации более 1000 женщин и детей и свыше 500 раненых защитников города из "Азовстали".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты массово вывозят тела убитых мирных жителей Мариуполя. Этот факт подтверждают разговоры похоронной группы россиян, которые ищут тракторы и мешки, чтобы прятать тела.