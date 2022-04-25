Оккупанты пытаются скрыть масштабы геноцида в Мариуполе: братскую могилу 'маскируют' табличками. Фото

Российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы скрыть подлинные последствия собственных зверств в Мариуполе. Огромную братскую могилу близ Мангуша, где похоронили тысячи погибших мирных жителей, пытаются замаскировать "табличками".

Об этом сообщили советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, а также Telegram-канал горсовета.

"Пропагандисты утверждают об "индивидуальном подходе" и небольшом количестве похороненных", – написал Андрющенко, комментируя попытки российской пропаганды создать новый фейк, чтобы скрыть масштабы собственного преступления.

Андрющенко отмечает, что на братской могиле начали появляться "хаотически расставленные таблички о захоронениях". Большинство из них безымянны и обозначают лишь примерный возраст погибшего. Оккупанты "оформили" лишь часть участка массового захоронения, но максимальный номер на табличке указывает уже по меньшей мере 268 жертв.

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Горсовет Мариуполя также отмечает, что сокрытие собственного преступления у оккупантов выходит "очень плохо".

Только в одном секторе, в котором "поработали" российские оккупанты, есть 268 захоронений, а на спутниковых фото от 9 апреля заметны сразу четыре таких сектора.

"Итак, пропагандисты РФ сами же задокументировали факт убийства 1000 мариупольцев", – заявили в горсовете.

Там также отметили, что учитывая информацию от очевидцев о характере и масштабах захоронений в течение апреля, "подтверждаем предварительную оценку – в Мангуше похоронили от 3 до 9 тысяч мариупольцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, братская могила в Мангуше, которая была замечена со спутников Maxar, достигает около 300 метров. Очевидцы утверждают, что именно сюда оккупанты вывозили тела мирных жителей, убитых в Мариуполе.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, всего оккупанты убили более 20 тысяч мирных жителей города.