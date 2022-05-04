Оккупанты обстреляли поселок на Луганщине, погиб священник. Фото

Рашисты продолжают атаковать украинские города в Донбассе и убивать мирных жителей. В Луганской области российские оккупационные войска обстреляли поселок Михайловка, что вблизи Рубежного.

В результате действий захватчиков погиб священник. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российская армия продолжает соревнование с Богом", – говорится в сообщении.

По словам Гайдая, с конца февраля в Луганской области в результате вражеских обстрелов были повреждены по меньшей мере 15 религиозных сооружений. Кроме того, были ранены служители церквей.

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"Вчера орки открыли огонь по селам вблизи Рубежного", – отметил глава Луганской ОВА.

В результате обломочного ранения погиб исполняющий обязанности наместника Свято-Ильинского мужского монастыря села Варваровка и настоятель храма святителя Феодосия Черниговского в самой Михайловке иеромонах Парфений.

Ранее стало известно, что российские военные снова атаковали Луганскую область – под обстрел попавших города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4. В результате погибли два мирных жителя, также пострадали жилые сооружения.

Сергей Гайдай заявлял, что примерно через две недели ситуация на фронте начнет меняться. Этому поспособствуют решения стран Запада, принятые в пользу Украины. По его словам, количество боев увеличится, но для оккупантов ситуация ухудшится.

Как сообщал OBOZREVATEL , в сакральную для Кремля дату – 9 мая – российские оккупантов планируют нанести по Луганской области массированные атаки. Прорвать оборону Вооруженных Сил в регионе им крайне тяжело, поэтому они предпочитают хотя бы "поздравить" украинских защитников.

накануне глава Луганской ОВА рассказал, что обстрелы населенных пунктов региона ежедневно только усиливаются, их бомбардируют сразу по семь российских самолетов. По его мнению, до 9 мая – сакральной для российского диктатора Владимира Путина даты – в области будут отрабатывать тактику "выжженной земли".