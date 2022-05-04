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Оккупанты устроили массированный обстрел Луганщины: горели здания, есть погибшие. Фото

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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Оккупанты устроили массированный обстрел Луганщины: горели здания, есть погибшие. Фото

Российские военные снова атаковали Луганскую область – под обстрел попали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4. В результате погибли два мирных жителя, также пострадали жилые постройки.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – сказано в сообщении.

Жертвы вражеских атак – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Еще две жительницы Лисичанска получили ранения. Повреждены 45 домов и других объектов. В частности:

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  • в Лисичанске загорелись школа и областной медицинский центр инфекционных заболеваний;

  • в Сиротино – единственное в населенном пункте учебное учреждение;

  • в Северодонецке – торговый центр.

Российские военные снова атаковали Луганскую область
Российские военные снова атаковали Луганскую область

Также Гайдай рассказал, что украинские военные за последние сутки смогли отбить 12 вражеских атак – уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной техники, девять автомобилей врага, крылатую ракету и три БЛПА "Орлан-10".

Российские военные снова атаковали Луганскую область
Российские военные снова атаковали Луганскую область
Российские военные снова атаковали Луганскую область

Напомним, ранее Гайдай заявил, что приблизительно через две недели ситуация на фронте начнет меняться. По его словам, количество боев увеличится, но для оккупантов ситуация ухудшится. Этому поспособствуют решения стран Запада, принятые в пользу Украины.

Также глава ОВА считает, что на 9 мая оккупанты планируют нанести по Луганской области массированные атаки. Прорвать оборону ВСУ в регионе им крайне тяжело, поэтому они предпочитают хотя бы "поздравить" украинских защитников.