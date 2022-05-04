Оккупанты устроили массированный обстрел Луганщины: горели здания, есть погибшие. Фото

Российские военные снова атаковали Луганскую область – под обстрел попали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Золотое-4. В результате погибли два мирных жителя, также пострадали жилые постройки.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты проводили штурмовые действия в районе Попасной.

"Вчера каждый наш город страдал от врага. Попасную россияне не просто разрушают – они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области", – сказано в сообщении.

Жертвы вражеских атак – женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной. Еще две жительницы Лисичанска получили ранения. Повреждены 45 домов и других объектов. В частности:

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в Лисичанске загорелись школа и областной медицинский центр инфекционных заболеваний;

в Сиротино – единственное в населенном пункте учебное учреждение;

в Северодонецке – торговый центр.

Также Гайдай рассказал, что украинские военные за последние сутки смогли отбить 12 вражеских атак – уничтожили шесть танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц боевой бронированной техники, девять автомобилей врага, крылатую ракету и три БЛПА "Орлан-10".

Напомним, ранее Гайдай заявил, что приблизительно через две недели ситуация на фронте начнет меняться. По его словам, количество боев увеличится, но для оккупантов ситуация ухудшится. Этому поспособствуют решения стран Запада, принятые в пользу Украины.

Также глава ОВА считает, что на 9 мая оккупанты планируют нанести по Луганской области массированные атаки. Прорвать оборону ВСУ в регионе им крайне тяжело, поэтому они предпочитают хотя бы "поздравить" украинских защитников.