Луганщину ежедневно обстреливает семь самолетов оккупантов, – Гайдай

Обстрелы населенных пунктов в Луганской области с каждым днем только усиливаются, их бомбардируют сразу по семь российских самолетов. До 9 мая – сакральной для российского диктатора Владимира Путина даты – в области будут отрабатывать тактику "выжженной земли".

Об этом рассказал глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай. По его словам, рашисты также продолжают террор местного населения на временно оккупированных территориях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также главы области рассказал, что Рубежное и Попасная по степени разрушений схожи с выжженным Новотошковским. Уцелевшие здания в этих городах – отсутствуют. Эвакуация мирных жителей осложнена.

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Гайдай предупредил о возможных провокациях, поскольку оккупанты завладели формой ВСУ и гуманитарным транспортом. Кроме того, они продолжают собирать "урожай" на украинских землях – медоборудования, которое никогда не видели, они вывозят в РФ.

Напомним: ранее Гайдай сообщил, что российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в Луганской области на трех направлениях. Однако все попытки наступления врага проваливаются, и ВСУ продолжает держать оборону. Основные силы оккупанты сосредоточили на трех направлениях – Попасная, Горское и Рубежное.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в результате российских обстрелов в Луганской области погибли три человека, еще три – среди которых маленький ребенок и 12-летний мальчик – пострадали.