Россия планирует 'поздравить' Луганщину с 9 мая массированным огнем, - глава ОВА

В сакральную для Кремля дату – 9 мая – российские оккупанты планируют нанести по Луганской области массированные атаки. Прорвать оборону Вооруженных Сил в регионе им крайне тяжело, поэтому они предпочитают хотя бы "поздравить" украинских защитников.

Таким образом оккупанты хоть как-то удовлетворят амбиции Путина ко Дню Победы, с размахом отмечаемом ежегодно в Москве. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время новостного эфира, опубликованного на его странице в Facebook.

"Орки будут применять тяжелую технику, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня, такие как "Град", "Смерч", а также использовать авиацию. И будут просто бомбить, наносить массированные удары, попытаются уничтожить недоступную для них инфраструктуру Луганщины", – заметил руководитель региона.

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Гайдай также добавил, что с россиянами невозможно использовать стандартные правила ведения войны. Потому что они – одним словом орки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– во время эвакуации мирных жителей Попасной российские захватчики напали на гуманитарную колонну и похитили водителя автобуса;

– на сегодня, по словам Гайдая, оккупанты контролируют подавляющую часть Луганщины – фактически 80% всей территории.