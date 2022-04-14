Оккупанты обстреляли Черниговщину и Сумщину. Фото

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. Били по жилой застройке.

Так, Черниговщину обстреляли из ТРК "Точка У". Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

"Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сообщили украинские военные.

Они показали фото разрушений, нанесенных российскими оккупантами.

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Прилетали русские снаряды и на Сумщину. В частности, оккупанты ударили по селу Большая Писаревка.

"Большая Писаревка. Российская вражеская сторона обстреляла наши территории. Подробности позже", - отметил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он показал фото того, чем обстреливают рашесты мирные населенные пункты Украины.

Судя по обломкам мебели на полу и тому, что осталось от стен – прилетело в жилой дом. Есть ли в результате удара пострадавшие – не сообщается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты обстреляли жилые районы Харькова и Р Кременную в Луганской области. В обоих городах пострадали люди, в Харькове есть погибшие.