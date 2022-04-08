Оккупанты не пропустили гумконвой в Мелитополь и выкрали автобусы и фуры с продуктами

Российские оккупанты 7 апреля не пропустили в Мелитополь Запорожской области гуманитарный конвой. Захватчики угрожали водителям и забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом.

Об этом в Facebook сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Теперь жители города и района из-за россиян останутся без лекарств для тяжелобольных, продуктов и средств гигиены, которых уже нет на территории общины.

Это преступление оккупантов создало еще одну проблему: 8 апреля не удастся эвакуировать людей из Мелитополя, потому что их должны были вывозить в Запорожье этими автобусами.

"Стоит ли говорить, что российские оккупанты нарушают все возможные нормы международных соглашений и все существующие нормы человечности? Этот вопрос давно стал риторическим", – отметил городской глава.

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Федоров добавил, что Россия в очередной раз не выполнила свои обязательства перед Международным Комитетом Красного Креста по работе гуманитарных коридоров.

"Случай с гуманитарной помощью для Мелитополя – яркий пример для всего цивилизованного мира о том, что обещания России, даже перед международными организациями, ничего не стоят", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, заблокировавшие Мелитополь на Запорожье, продолжают мародерства и похищения людей. Имущество из разграбленных захватчиками местных магазинов и предприятий "нашлось" на территориях Крыма и Чечни.