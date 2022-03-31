Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: два человека погибли, пять ранены

В четверг, 31 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине. В результате преступных действий рашистов два человека погибли, пятеро получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Все раненые госпитализированы.

По его информации, также уничтожены админздание и склад с горючим. Спасательные работы и тушение пожара продолжаются.

Также вечером 30 марта в Днепре были слышны взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщил, что это был ракетный удар со стороны российских оккупантов – ракеты попали в нефтебазу. Она была заполнена топливом, объект полностью уничтожен.

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Ранее российские оккупанты нанесли удар по воинской части на окраине Днепра. По нему прилетели вражеские ракеты. В результате значительно разрушены здания части, также возникло два очага пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Напомним: 29 марта рашисты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской областной государственной администрации. В результате преступных действий оккупантов погибли 16 человек. Один из них скончался в реанимации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта российско-фашистские войска в очередной раз нанесли ракетный удар по Ривненщине. Целью оккупантов снова стала нефтебаза.

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