Оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Днепре: первые подробности

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Российские оккупанты нанесли удар по воинской части на окраине Днепра. По нему прилетели вражеские ракеты.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Восток". Последствия удара уточняются.

"Официально. Днепропетровская область. Нанесено ракетный удар по военному объекту", – сказано в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что удара было два – около 22:38. Значительно разрушены здания части, также возникло два очага пожара. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля – Россия выпустила более 1200 ракет. Из всех в цель попали в цель 39% ракет.

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