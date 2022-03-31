Спасатели разбирали завалы всю ночь: количество жертв ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло. Фото

В результате ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации, который российские оккупанты нанесли 29 марта, погибли 16 человек. Один из них скончался в реанимации.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС региона. Спасатели разбирали завалы всю ночь и работы еще продолжаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Погибли 16 человек (спасатели деблокировали из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации)", – сказано в сообщении.

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На месте работают 47 спасателей и 9 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА утром 29 марта. Позднее стало известно о гибели минимум 12 человек и десятках пострадавших.

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