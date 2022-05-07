Оккупант похвастался, что убил женщину в Украине в присутствии ее детей. Аудио

Российские оккупанты продолжают убивать безоружных украинцев в ходе российской агрессии против нашего государства. Пока российская пропаганда пытается лепить из рашистских захватчиков "освободителей" – те совершают военные преступления против гражданского населения Украины.

Своими зверствами они даже кичатся. В перехваченном Службой безопасности Украины телефонном разговоре одного из рашистов с женой, тот хвастается убийством украинки на глазах у ее детей.

Россиянка спрашивает оккупанта, как относятся к захватчикам украинцы. Тот отвечает, что местные жители "становятся озлобленными", потому что "у них все сельское хозяйство, вся промышленность стоит".

Далее военный преступник рассказывает об убийстве украинки, совершенном оккупантами, не видя в терроре российских войск на временно оккупированных украинских территориях главной причины ненависти к оккупантам со стороны местного населения.

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"Шла мать с двумя детьми... Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили", – рассказывает оккупант.

Рашистка преступления путинских убийц одобряет.

"Конечно, она считается тоже врагом", - говорит жена оккупанта.

"То есть в промытых мозгах россиян каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы. При этом удивляются, что "местное население озлоблено". Им не понять, что все мы – не "население", а защитники своей" Родины. Поэтому – победим!" – говорят в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области СБУ взяла в плен 11 вражеских снайперов. Они входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции.

Напомним, по состоянию на утро 7 мая ВСУ уничтожили 25,1 тыс. российских оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ. Воины обещают продолжать освобождать родную землю от врага и дальше.