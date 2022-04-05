Обстрелом украинских городов ракетами 'Калибр' руководит предатель Украины родом из Винницкой области

Обстрелами мирных украинских городов и сел крылатыми ракетами "Калибр" руководит предатель родом из Винницкой области Григорий Бреев. Он командует фрегатом "Адмирал Макаров" Черноморского флота РФ, с которого под непосредственным руководством изменника запускаются ракеты, убивающие мирных украинцев, в том числе и детей.

Ранее Бреев служил в Вооруженных силах Украины, но изменил присяге в 2014 году, когда Россия подло оккупировала украинские Крым и Севастополь. Данные о предателе опубликовали на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины..

"Бреев Григорий Александрович, командир фрегата "Адмирал Макаров" (на должности с 2016 года), капитан 1 ранга. Под непосредственным руководством Г.Бреева с борта корабля осуществляются пуски крылатых ракет "Калибр" по гражданским объектам на территории Украины, что приводит к гибели мирного населения, в том числе детей", - сообщили украинские разведчики.

Видео дня

Предатель родился 31 января 1979 года в пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области. Зарегистрирован по адресу: Винницкая область, Череневцкий (Могилев-Подольский) район, с. Бабчинцы, ул. Звезда, 6.

На воинскую службу Бреев - выпускник Севастопольского ВМИ имени Нахимова - был призван еще в 1996 году. Служил в рядах ВСУ сначала на должности офицера Южной военно-морской базы (в/ч А2506, смт Новоозерное (Донузлав), 2006 год). После - командовал корветами "Луцк" и "Тернополь".

Незадолго до оккупации Крыма Россией Бреев занимал должность командира Севастопольской военно-морской базы (в\ч А4408) в звании капитана 2 ранга.

Когда Россия начала захват Крыма с последующим "присоединением" украинского полуострова, Бреев стал одним из многих предателей, которые перешли на службу к оккупантам.

Последний известный адрес проживания предателя в Крыму - Евпатория, ул. 5-й Авиагородок 30, корп. В, кв. 4.

Женат на уроженке Севастополя Бреевой (Шумей) Марине Александровне, зарегистрированной в Севастополе по адресу ул. Косарева, дом 8, кв. 22. По этому же адресу проживают ее родители.

Украинские разведчики также выложили паспортные данные предателя, а также индивидуальные налоговые номера его самого, его супруги и ее родителей.

Напоминаем г-ну Брееву, что государственная измена - это тяжкое уголовное преступление, которое, как и совершаемые им военные преступления в Украине, не имеет сроков давности. За все придется отвечать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководителя Николаевской облпрокуратуры заподозрили в госизмене: он "сливал" информацию РФ. Фигурант дела о государственной измене уже во всем сознался и дал все необходимые показания.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!