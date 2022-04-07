Ни одного целого аппарата и кабинета: Тодуров показал видео из "демилитаризированного" филиала Института сердца в Ирпене

Екатерина Белоброва
Война в Украине 2022
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Ни одного целого аппарата и кабинета: Тодуров показал видео из 'демилитаризированного' филиала Института сердца в Ирпене

Российские захватчики буквально разворотили филиал Института сердца в Ирпене, которая была в оккупации около месяца. Фашисты и мародеры сломали дорогостоящее оборудование, предназначенное для обследований и лечения людей от кардиоболезней.

Об этом рассказал директор института и заслуженный врач Украины Борис Тодуров, проведя экскурсию по кабинетам разнесенного медучреждения. Оккупанты жили на территории филиала, а в свободное время просто обстреливали мониторы, палаты и забор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что не смогли украсть, все разломали. Ни одного целого аппарата и кабинета. Наших пациентов за день до прихода этих тварей нам удалось вывезти в Киев. Результат "освобождения" в коротком видео, которое я успел снять", – с печалью оповестил украинцев кардиохирург.

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Уничтожено дорогостоящее оборудование.

Территория филиала, который был предназначен для лечения людей, полностью заминирована, на ней проводят обезвреживающие работы саперы. Один из корпусов разрушен снарядом, выпущенным российской армией, а на крыше сидел снайпер, обстреливающий "подозрительные объекты".

Тодуров также показал, как выглядят улицы и околицы Ирпени после того, как на них ступил сапог врага. Он выразил надежду, что солдаты, учинившие такое с мирным городом и простым населением, уже лежат в земле, а душа их попала прямиком в ад.

Окккупанты превратили забор в решето.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что освобожденные ВСУ Ирпень и Бородянка превратились в руины и места братских могил. Ужасы войны показали спецкоры на фото и видео с места трагедии.

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