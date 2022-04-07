В Бородянку и Ирпень пришел 'русский мир': эксклюзивные фото и видео из освобожденных городов

Город Ирпень и поселок Бородянка под Киевом месяц были под оккупацией российских солдат. Захватчики регулярно обстреливали дома мирных жителей, стирая населенные пункты с лица земли, и массово убивали гражданское населения.

Сейчас Бородянка и Ирпень уже освобождены от оккупантов Вооруженными силами Украины. Как они выглядят после прихода "русского мира", узнавал корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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За время боевых действий были разрушены мосты – в них видны сквозные отверстия от снарядов. Повреждены заправки, торговые центры и частные дома. Многие многоэтажки полностью разбиты и сгорели. Города будто бы превратились в декорации для фильма про апокалипсис, с одной лишь разницей – все это реальность, которую принесла на нашу землю Россия.

Дороги заставлены уничтоженной бронетехникой российских оккупантов, часть из нее после ударов сгорала дотла, превращаясь в металлолом. Также повсюду стоят брошенные расстрелянные машины мирных жителей.

На обочинах лежат горы гильз от снарядов.

Напомним: инфраструктура Бородянки во время боевых действий была практически полностью уничтожена – этот населенный пункт испытал, наверное, самые серьезные разрушения на территории Киевской области. О количестве жертв судить еще рано, но уничтоженные бомбежками высотки указывают на то, что погибших будет много.

Фоторепортаж из города-героя Ирпеня, который пыталась уничтожить российская армия, вы найдете по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах освобожденных от российских оккупантов Гостомеля, Бучи и Ирпеня, где раньше бурлила жизнь, стоит уничтоженная бронетехника врага. Большинство зданий в городах были разрушены или повреждены в результате обстрелов со стороны войск страны-агрессора.