Большинство украинцев за переговоры Зеленского с Путиным, но против мирного соглашения без выведения войск РФ – соцопрос

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74% украинцев поддерживают прямые переговоры между Зеленским и Путиным. Однако 78% – против подписания временного перемирия без вывода оккупационных войск РФ с территории Украины.

Это показывают результаты социологического исследования, проведенного 18 марта группой "Рейтинг". Всего в опросе приняли участие 1000 совершеннолетних со всей Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Респондентов выбирали случайным образом среди телефонных номеров. Следовательно, отклонение результатов может составлять не более 3,1%.

Самые большие поклонники идеи переговоров между президентами – граждане до 35 лет. Около 2% участников опроса затруднились дать ответ на этот вопрос.

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Перемирие с полным выводом российской армии поддерживают 78% респондентов, большинство из которых старше 35 лет. Всего 3% опрашиваемых соглашаются на прекращение войны с сохранением за Россией своих позиций.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным и обсудить условия перемирия.

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