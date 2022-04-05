В победу над Россией верят 95% украинцев: свежий опрос

Почти все граждане Украины верят в победу нашего государства над Россией. При этом поддержка идеи вступления в НАТО продолжает снижаться, а в Евросоюз – растет.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг" в период 30-31 марта. Так, 78% опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении, 11% придерживаются противоположного мнения и еще столько же не смогли определиться с ответом.

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"95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, однако уверенность в скорой победе "за несколько недель" снизилась с 47% до 35%. Вместо этого выросли позиции "несколько месяцев" и "полгода-год", – сказано в сообщении.

Вступление в НАТО поддерживают 68% опрошенных, хотя в первые дни полномасштабной войны этот показатель был на уровне 76%.

Однако растет поддержка вступления в ЕС – 91% в конце марта против 68% накануне нового вторжения РФ в конце февраля. При этом 56% уверены, что Украины станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, а 23% считают, что на это понадобится пять лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 74% украинцев поддерживают прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Однако 78% – против подписания временного перемирия без вывода оккупационных войск с территории государства.

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