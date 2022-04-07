Названо имя генерала оккупантов, который приказал обстреливать АЭС в Энергодаре

Стало известно имя российского оккупанта, руководившего силовым захватом Запорожской АЭС в украинском городе Энергодар. Команды на обстрел атомной станции, которые могли привести к крушению невиданных ранее масштабов, отдавал генерал-майор Росгвардии Алексей Домбровский.

От ядерного уничтожения человечество спасло только то, что попавшие в энергоблоки станции снаряды не разорвались. Фото военного преступника показали в Энергоатоме.

"Силовым захватом Запорожской АЭС, подвергая опасности полмира и совершая акты ядерного терроризма, руководил генерал-майор Домбровский Алексей Юрьевич. Команды обстреливать атомную станцию и жилые кварталы Энергодара также отдавал он", - отметили в Энергоатоме.

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Украинские специалисты отметили, что именно этот отброс с большими звездами на погонах несет персональную ответственность и за разрушенные здания и инфраструктуру города, и за повреждение ЗАЭС. Российские дегенераты под командованием Домбровского размещали на территории атомной станции тяжелую технику и даже утилизировали снаряды в непосредственной близости от энергоблоков.

То, что мир не накрыло ядерным взрывом – чрезвычайное везение.

"Благодаря Богу – ядерной катастрофы не произошло после обстрелов. Ведь по меньшей мере 50 снарядов, часть из которых попала в энергоблоки станции и другие здания на ее территории, к счастью, не разорвались. За эти преступления придется отвечать. Каждого российского террориста ждет международный суд и справедливое наказание!" – подчеркнули в Энергоатоме.

Кстати, сейчас в Энергодаре появился еще один кандидат на скамью подсудимых в Гааге. Две недели назад недоумка Домбровского в городе сменил еще один генерал-майор – начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Валерий Васильев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что гендиректор МАГАТЭ приехал в Украину и ответил на острый вопрос о Запорожской и Чернобыльской АЭС.