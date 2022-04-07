Назначенные оккупантами 'власти' Мелитополя мародерствует вместе с россиянами, – мэр Федоров

В Мелитополе, который временно захвачен российскими оккупантами, самопровозглашенные власти занимаются мародерством вместе с солдатами РФ. Они заходят в квартиры жителей города и выносят оттуда ценные вещи.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что мародеры сначала грабили жилье бизнесменов, а затем добрались и до квартир людей, которые выехали.

"Самопровозглашенная "власть" при силовой поддержке российских солдат мародерит, сначала они приходили к бизнесменам Мелитополя, заходили в их квартиры, забирали все ценное, и они не пренебрегали ничем, начиная от телевизоров, заканчивая украшениями. Сейчас они ходят по квартирам, из которых люди выехали, и грабят их", – подчеркнул Федоров.

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Мэр добавил, что оккупанты также воруют сельскохозяйственную технику, которая должна использоваться для обработки земли и сбора урожая.

Кроме того, Федоров обратил внимание и на опасности при посевной в Запорожской области. Причина в том, что многие поля заминированы.

"Большое количество полей заминировано, нужно большое количество топлива, дизельного топлива, сегодня его нет на оккупированной территории", – пояснил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Федоров рассказал, что похищенное оккупантами в Мелитополе имущество украинцев засветилось в Крыму и Чечне.