Над Одесчиной ВСУ сбили три ракеты врага

Украинские Силы ПВО сбили над Одесской областью три ракеты, запущенные врагом по мирному региону. Планы России снова нанести Украине потери и убить мирных жителей разбились о мастерство защитников Одесской области.

Также украинские воины сбили вражеский беспилотник, проводивший воздушную разведку. Об этом сообщил глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Силы ПВО Одесской области эффективно сработали вечером 28 апреля.

"Буквально только что нашими подразделениями Противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу" - отметил Марченко.

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Он также сообщил о попытках российских оккупантов накануне ночью осуществить противовоздушную разведку объектов инфраструктуры с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако БПЛА врага заметили и сбили украинские воины.

"Противовоздушная оборона Одесчины, вы – лучшие!" – отметил Марченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в канун Пасхи Россия нанесла по Одессе ракетный удар с Каспийского моря. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку: 8 человек погибли, 18 ранены. Среди погибших - 3-месячная девочка, ее мама и бабушка, а также молодые супруги: женщина была беременна.

После того, как стало известно о страшных последствиях удара, в РФ сделали циничное заявление, снова прикрывшись "иностранным оружием". Там заявили, что поражена "военная база" с "большим количеством западного вооружения".

А затем в тот же день рашисты из Минобороны РФ намекнули на новую атаку по Одессе.