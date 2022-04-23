В Минобороны РФ намекнули на новую атаку по Одессе
В Министерстве обороны страны-агрессора России намекнули, что оккупанты могут нанести еще один удар по Одессе. Там вновь рассказали о якобы планируемой провокации украинской стороны в районе порта "Южный", а за такими сообщениями РФ, как правило, скрываются анонсы новых атак.
Так, в России заявили, что Украина якобы хочет сымитировать ракетный удар армии РФ по западной военно-морской базе ВМС Украины. В результате этого будет взорван хладокомбинат порта, расположенный в 500 метрах от данного военного объекта.
Именно такое развитие событий в Минобороны РФ назвали "наиболее вероятным сценарием".
Отмечается, что Украина якобы хочет обвинить РФ в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры, которые оккупанты на самом деле регулярно наносят в Украине.
Согласно заявлениям агрессора, украинские спецслужбы для осуществления этого "плана" готовят химическую атаку. А полицейским и сотрудникам СБУ в Одесской области якобы выдали индивидуальные средства защиты.
"Для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн)", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Поврежден и загорелся по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.
В результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 8 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.
Военные преступники из российского Минобороны заявили, что уничтожили в Одессе "логистический терминал на военном аэродроме" с "крупной партией западного вооружения".
Президент Украины Владимир Зеленский ужаснулся нечеловеческому удару российских оккупантов по Одессе. Он напомнил, что рашисты убили минимум 8 одесситов, среди которых – младенец. Глава государства назвал россиян "подонками".