В Минобороны РФ намекнули на новую атаку по Одессе

В Министерстве обороны страны-агрессора России намекнули, что оккупанты могут нанести еще один удар по Одессе. Там вновь рассказали о якобы планируемой провокации украинской стороны в районе порта "Южный", а за такими сообщениями РФ, как правило, скрываются анонсы новых атак.

Так, в России заявили, что Украина якобы хочет сымитировать ракетный удар армии РФ по западной военно-морской базе ВМС Украины. В результате этого будет взорван хладокомбинат порта, расположенный в 500 метрах от данного военного объекта.

Именно такое развитие событий в Минобороны РФ назвали "наиболее вероятным сценарием".

Отмечается, что Украина якобы хочет обвинить РФ в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры, которые оккупанты на самом деле регулярно наносят в Украине.

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Согласно заявлениям агрессора, украинские спецслужбы для осуществления этого "плана" готовят химическую атаку. А полицейским и сотрудникам СБУ в Одесской области якобы выдали индивидуальные средства защиты.

"Для реализации данного сценария на территорию предприятия 18 апреля 2022 г. из Одессы доставлена цистерна с аммиаком (10 тонн)", – сказано в сообщении.

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