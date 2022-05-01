На Ривненщине разрисовали бомбоубежище петриковской росписью. Фото

В Рокитновском районе Ривненской области волонтер София Денисюк организовала работу над отделкой одной из стен бомбоубежища петриковской росписью. Местные художники и активисты нарисовали разноцветные цветы и добавили к ним патриотические надписи.

Об этом сообщил глава Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, теперь находиться в помещении во время воздушных тревог будет не только безопасно, но и спокойно и комфортно.

"В начале войны активисты убрали бомбоубежище, оборудовали там койкоместа и оставили резерв продуктов. Отдельно сделали детский уголок с игрушками. Волонтеры общественного формирования "Рокитневская стража" решили разрисовать стену, чтобы она не была "голой". Из-под кисти вынырнули красивые цветы. А еще стены "заговорили" словами, которые стали распространенными среди украинцев во время войны, – написал глава ОВА на своей странице в Facebook.

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Коваль назвал действия активистов хорошим примером самоорганизации населения, добавив, что они не в первый раз помогают улучшить условия пребывания в укрытии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столичном бомбоубежище дети спели песню "Як тебе не любити, Києве мій".