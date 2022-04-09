На Одесщине прогремел взрыв: людей призвали оставаться в бомбоубежищах. Видео

В Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Несмотря на это, ситуация в городе контролируемая.

Об этом в своем обращении 9 апреля сообщил мэр города Василий Гуляев. Вместе с тем, он призвал местных жителей, по возможности, спуститься в бомбоубежище или хотя бы отойти от окон (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Жители Черноморска, не поддавайтесь панике – ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, по возможности, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище", – сказал Гуляев.

Он добавил, что ничего страшного не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской и Кировоградской областях. Они намеревались попасть по объектам критической инфраструктуры.