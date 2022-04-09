Оккупанты выпустили две ракеты по Одесщине и Кировоградщине

Российские оккупанты выпустили две ракеты по Одесской и Кировоградской областях. Они намеревались попасть по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг" 8 апреля. Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

"Из акватории Черного моря враг нанес два ракетных удара по Кировоградщине и Одесщине. В обоих случаях метили в объекты критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В итоге обошлось без жертв.

Напомним, что в ночь на 8 апреля россияне нанесли ракетный удар по поселку Красноселка в Одесской области. Оккупанты применили береговой ракетный комплекс "Бастион".

В результате была повреждена инфраструктура населенного пункта, однако обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 8 апреля российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, убив 52 гражданских и более 100 ранив.