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На Николаевщине оккупанты жили в дупле: появились фото

Кирилл Лютый
Война в Украине 2022
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Оккупанты жили в дупле

В Николаевской области некоторые российские оккупанты обустроились прямо в дупле. Они там ели и спали, пока защитники Украины их не прогнали.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский. По его словам, жилище врагов было обнаружено в селе Кандыбино.

"Учитывая, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, то для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей", – смеется нардеп.

Оккупанты жили в дупле.
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Жилище россиян в Николаевской области.
Солдаты РФ спали в дупле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области российские оккупанты пытались выдать себя за беженцев, которые заблудились. Диверсанты сняли военную форму и пересели на гражданские автомобили.