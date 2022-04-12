На юге диверсанты пытались прорваться под видом беженцев, в войсках РФ есть случаи дезертирства
В Николаевской области российские оккупанты пытались выдать себя за заблудившихся беженцев. Для этого солдаты РФ сняли форму и пересели на гражданские автомобили.
На трех машинах под таким прикрытием россияне смогли подъехать к позициям наших защитников и попытались атаковать, однако получили достойный отпор. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.
В этом бою с Вооруженными силами Украины оккупанты потеряли пять человек и скрылись с поля битвы.
В то же время, на Южнобугском направлении противник пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Но далеко не все солдаты страны-агрессора РФ хотят продолжать воевать – в их рядах наблюдаются неединичные случаи дезертирства.
Украинским военным бить оккупантов на юге помогает даже природа. Так, из-за ухудшения погодных условий – штормовой ветер и дожди – россияне не могут использовать свои беспилотники для разведки и корректировки огня.
"В Черноморской операционной зоне силы природы также на стороне Украины: штормовая погода значительно усложняет маневрирование корабельной группировки рашистов. Но угроза ракетных ударов с моря остается", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники юга Украины за сутки ликвидировали более 80 оккупантов и 13 единиц вражеской техники. ВСУ продолжают удерживать освобожденные от РФ территории.