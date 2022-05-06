Бросят все силы: Гайдай предупредил о планах РФ устроить большое наступление на Луганщине

Войска страны-агрессора РФ в ближайшие дни могут прибегнуть к более мощному наступлению на Луганскую область. Силы обороны Украины готовятся к тому, чтобы отбивать врага.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона. По его мнению, оккупанты все силы направят на это направление.

"Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную", – подчеркнул чиновник.

В то же время выразил уверенность в мощности украинской армии. Он убежден, что наши защитники отразят вражеские атаки.

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По его словам, в Попасной ситуация уже давно очень сложная. Этот город почти полностью разрушен из-за постоянных обстрелов войсками РФ.

Ожесточенные бои сейчас продолжаются в селе Воеводовка возле Северодонецка. Российские оккупанты несколько раз захватывали этот населенный пункт, но ВСУ в итоге отбивали его.

Также бои идут в селе Белогоровка возле Лисичанска, где солдаты путинской армии пытаются захватить позиции.

"Чтобы взять в оцепление наших военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории области", – рассказал Гайдай.

Ранее глава Луганской ОВА показал фото последствий последних ударов войск РФ по Луганщине. В частности, 5 мая оккупанты попали в АЗС и железнодорожное хозяйство северодонецкого завода "Азот" рядом. Также они обстреливали жилые кварталы, разрушив многие дома и убив мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на 72-е сутки войны на Попаснянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на установлении контроля над городом Попасная. Также они пытаются возобновить наступление на Лиман и Северск.