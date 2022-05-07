На Луганщине авто с эвакуированными попало под обстрел оккупантов

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли автомобиль, на котором эвакуировали из зоны боевых действий под Попасной местного жителя. К счастью, в результате обстрела все находившиеся в авто уцелели.

Всего 7 мая, кроме жителя Попаснянщины, эвакуированы 34 гражданских из Лисичанска. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Трудно далось спасение жителя Камышевахи на Попаснянщине. Автомобиль, на котором его вывозили, попал под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал", – отметил губернатор Луганщины.

Он подчеркнул, что эвакуацию мирных жителей местные власти проводят ежедневно. Однако каждый раз выезжать из охваченной войной области выявляет желание разное количество людей. Ведь рашисты не останавливаются ни перед какими преступлениями – и периодически пытаются расстреливать эвакуационный транспорт.

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"Эвакуируем каждый день. Но если вчера нашлось только трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жителя Лисичанска. Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствия воды. Сделали выбор – жить! Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию – их забрали по дороге", – рассказал Гайдай.

По его словам, все спасенные сегодня люди уже направляются в Днепр.

Глава Луганской ОВА еще раз призывает жителей области выезжать из зоны боевых действий, пока это еще возможно сделать. Так они не только сохранят жизнь себе и своим близким, но и облегчат Вооруженным силам Украины выполнение их главной задачи – защиты Украины и освобождения украинской земли от российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ разгромили опорный пункт врага в Харьковской области и взяли в плен оккупантов. В целом накануне, 6 мая, в Генштабе сообщили о возвращении контроля над пятью населенными пунктами области.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили с начала войны 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ.