На Херсонщине буряты устроили перестрелку с чеченцами: детали от ГУР

На оккупированной части Херсонской области произошла перестрелка бурят с кадыровцами. Причиной конфликта стали споры по поводу распределения намародеренных ценностей и нежелания идти в наступление.

Буряты отказались воевать, пока кадыровцы забирают себе награбленное и стреляют им в спины за попытки отступить с поля боя. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики сообщают, что ночью в оккупированном селе Киселевка возле славной Чернобаевки Херсонской области оккупанты-буряты и кадыровцы устроили перестрелку. В большой "битве" приняли участие более полусотни военнослужащих РФ с каждой стороны.

Видео дня

Пока в ГУР не могут назвать точное количество раненых и погибших в результате ночных разборок оккупантов.

А вот причины стрельбы разведчики установили.

"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. Иными словами, открывать огонь по тому, кто пытается отступать. Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основные "барыши" от мародерства получают те же чеченцы", - рассказали в ГУР.

Конфликты, иногда перерастающие в бунты, становятся в оккупационной армии явлением почти повседневным. По данным украинской разведки, конфликт также возник между командирами и личным составом подразделений российской армии, находящихся в оккупированной Федоровке Запорожской области. Рядовые оккупанты отказывались идти в наступление, как им приказывали.

При этом российские захватчики жалуются местным жителям, что их обманули, когда они подписывали контракты и соглашались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Рашистам, по их словам обещали, что украинцы будут встречать их чуть ли не с цветами и хлебом-солью.

"Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы. Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться, в котором прибыли представители ФСБ", - говорят в ГУР.

По данным разведчиков, "федералы" проводили допросы "мятежников". После этого часть допрошенных военнослужащих забрали и увезли в неизвестном направлении.

Обратно они уже не вернулись. Да и в части, где несут службу, тоже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным СМИ, под Марьинкой оккупанты устроили бунт и отказались воевать. На место срочно прибыли карательные отряды ФСБ. Прапорщика, который не смог утихомирить мятежников, показательно расстреляли прямо перед строем.

Оккупантам велели молчать о случившемся. А в случае продолжения отказов воевать якобы пообещали строить и расстреливать каждого десятого.