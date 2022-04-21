На Херсонщине 21 апреля должны заработать гуманитарные коридоры: Верещук раскрыла детали

Из Херсонской области в четверг, 21 апреля, должна состояться эвакуация мирного населения. Украинская сторона планирует забрать людей в более безопасные регионы.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В своем Telegram-канале она написала, что местами сбора назначены три населенных пункта.

В поселке Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета).

В селе Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (у поселкового совета).

В селе Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Если российские оккупанты не обстреляют транспорт, в указанных точках на людей будут ждать автобусы для выезда.

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Напомним, что днем ранее, 20 апреля, Украина и Россия предварительно согласовали "зеленый коридор" для мирных жителей Мариуполя. Однако оккупанты сорвали эвакуацию. Из города удалось выехать только четырем автобусам, которые заночевали в Бердянске.

21 апреля Украина попытается продолжить вывозить людей из Мариуполя. Однако из-за сложной ситуации с безопасностью в работе гумкоридора могут быть изменения.

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