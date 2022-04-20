Украине удалось согласовать с оккупантами гумкоридор из Мариуполя

Украине удалось договориться об эвакуации мирных жителей Мариуполя. Гуманитарный коридор должен заработать в среду, 20 апреля.

Сбор людей начнется в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

Согласно договоренностям, выехать из заблокированного российскими военными города смогут женщины, дети и пожилые люди.

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"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями", – написала Верещук.

Она добавила, что украинская сторона приложит все усилия, чтобы "зеленый коридор" сработал как следует и люди смогли выехать из Мариуполя.

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