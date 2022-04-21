Эвакуация из Мариуполя будет продолжена: 20 апреля из города вырвались четыре автобуса – Верещук

В четверг, 21 апреля, эвакуация мирного населения из Мариуполя буде продолжена. Однако из-за сложной ситуации с безопасность планы по вывозу людей из города могут измениться.

Из города будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, в течение среды 20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и продолжают направляться в Васильевку. Конечна точка маршрута – Запорожье.

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В четверг посадка в эвакуационные автобусы будет проходить на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00. В то же время Верещук предупредила, что ситуация безопасности сложная, поэтому в эвакуации возможны изменения.

Напомним, официальные лица Украины готовы приехать в окруженный войсками страны-агрессора Мариуполя для переговоров с российской стороной. В частности согласие высказали советник главы ОП Михаил Подоляк и нардеп, член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что украинские защитники будут держать оборону Мариуполя до последнего. Бои закончатся освобождением города.