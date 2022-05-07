На Донбассе ВСУ повредили ж/д узел, сорвав поставки оккупантов. Видео

Украинские воины ударили по транспортному железнодорожному узлу в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Через него Россия снабжала свои оккупационные войска на востоке Украины.

На одну проблему у рашистов теперь станет больше. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Битва за Донбасс. О хорошем. Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов добавится", - отметил он.

Андрющенко также выложил видео из Ясиноватой после того, как по железной дороге отработали защитники Украины.

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