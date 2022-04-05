'Любила жизнь!' В Буче почти месяц пролежало тело убитой оккупантами женщины: украинцы скорбят

Жители Бучи узнали погибшую землячку, снимок которой облетел весь мир – фото руки убитой женщины с ярким красным маникюром был на первых страницах газет, во всех интернет-изданиях, выпусках новостей и во всех соцсетях. Именно за ним и узнали погибшую жительницу Бучи Ирину.

Об этом сообщила в Facebook Анастасия Субачева, местная визажистка, клиенткой которой была Ирина. Она обнародовала фото погибшей и рассказала об их последней встрече.

Ирина ходила на уроки макияжа, и последнее такое занятие было за день до войны, 23 февраля.

"Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть – это моя клиентка Ирина, которая ходила ко мне на уроки макияжа для себя. Последний урок был 23 февраля. На прощание она обнимала меня и просила беречь здоровье, говорила, какой я замечательный человек. Она была знахаркой, она почувствовала меня и мои боли. Как больно, что я не почувствовала ее боль", – поделилась воспоминаниями Анастасия.

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Она назвала Ирину невероятной женщиной со страстной жаждой жизни, которая покоряла своей энергией и добротой.

"Я навсегда запомню ее слова и советы, навеки запомню, что надо ценить жизнь и радоваться каждому мгновению – потому что жизнь одна. Она в моей душе навсегда...

Сколько еще моих знакомых, клиентов, бучанцев должно погибнуть, чтобы мир опомнился?", – с болью в сердце написала Анастасия.

Благодаря фото также выяснилось, как погибла Ирина. О ее смерти рассказал в Facebook свидетель зверств российских фашистов в Буче Максим Кривцов.

"К посту приближалась женщина на велосипеде. На ней была короткая, синяя роба "Эпицентр". Ехала быстро. Не остановилась. Она пересекла перекресток двух улиц. Пустых и тихих, как на сочельник. Ее расстреляли из кпвт. Выпустили очередь. Велосипед и женщина исчезли в пыли дыма и пыли", – написал он.

По его словам, тело женщины пролежало около месяца на пустой улице.

"Ее ногти, накрашенные красным лаком, были видны с небес", – добавил Кривцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче в Киевской области продолжают документировать факты военных преступлений, совершенных российскими фашистами. Раскрылись новые факты военных преступлений оккупантов.

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